Експерти назвали напої, які уповільнюють старіння

Якщо ви хочете запобігти раніше старінню, ви можете приготувати справжній «коктейль молодості», пише Al Jamila. Крім того, цей напій дуже поживний і здатний вгамувати голод. Виявляється, весь секрет в мало кому відомих інгредієнтах.

Смузі – це смачний, корисний і поживний напій. Якщо використовувати правильні інгредієнти, то він може допомогти уповільнити процеси старіння.





Спрага супроводжується запамороченням, непритомністю, лихоманкою, прискореним серцебиттям, низьким тиском і набряком язика.

Смузі – відмінний варіант для тих, хто хоче не тільки підкріпитися, але і виглядати молодше. Цей напій забезпечує організм різними корисними поживними речовинами і антиоксидантами, які підтримують загальне здоров’я шкіри, нігтів і волосся.

Натуральні смузі – це хороше джерело вітамінів Е і С, омега-3 жирних кислот, що володіють протизапальними властивостями і здатних уповільнити процеси старіння.

Напій повинен містити фрукти, овочі або інші інгредієнти, здатні боротися з вільними радикалами, що допоможе вам залишатися бадьорими і енергійними протягом усього дня.

1. Корисна клітковина

Зелений смузі – правильний початок дня, а листова зелень відмінно справляється з передчасним старінням. Він багатий клітковиною і магнієм, який знижує ризик виникнення карієсу.

Листова зелень-відмінне джерело бета-каротину, вітамінів С і Е, зеаксантину і лютеїну. Ці поживні речовини борються з вільними радикалами і запобігають передчасному старінню.

2. Журавлина і насіння чіа

Журавлина багата різними поживними речовинами. Вона містить харчові волокна, мінерали, вітаміни А, Е, К і С (в 100 г — 25% добової норми).

У “коктейлі молодості” рекомендується додавати насіння чіа. Вони містять жирні кислоти омега – 3 і омега-6, що допомагають уповільнити процес старіння шкіри.

3. Куркума, ананасовий сік, масло ши і кокосове масло

Куркума має антиоксидантні та детоксикаційні властивості. Масло ши і кокосове масло допомагають виробляти більше колагену, необхідного для збереження гладкості і пружності шкіри. Ананас містить бромелаїн, травний фермент, що сприяє травленню, розщепленню їжі і засвоєнню її організмом.

4. Полунично-банановий смузі

Банан і полуниця допомагають боротися з передчасним старінням. Полуниця багата вітаміном С, який надає шкірі сяйво і пружність і сприяє виробленню колагену.

Банани містять антиоксиданти, марганець, вітаміни В6 і С, що підвищують еластичність шкіри.

5. Кале і чорниця

Кале – це зелена капуста, багата поживними речовинами, а в поєднанні з чорницею виходить відмінний «коктейль молодості».

Вона багата вітамінами А, К і D і антиоксидантами, які борються з вільними радикалами, що прискорюють процес старіння і роблять ваше обличчя тьмяним.

ukrhealth