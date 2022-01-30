Автомобілі з фільму «Форсаж» виставили на аукціон

У Скоттсдейлі, штат Арізона, виставлять на аукціоні, який проходитиме до 30 січня 2022 року, 3 авто.

Источник: avtodream.org

У фільмах їх довго не показували, але оскільки Він Дізель – Домінік Торетто керував двома з них у фільмі, це найімовірніше вплинуло на ціну.

The Fast Saga Movie Car Collection – не строго колекція, тому ті, хто хоче придбати авто, можуть це робити один за одним. Головний автомобіль – Chevrolet Fleetline Custom Coupe, який показали у восьмому фільмі «Форсаж» (у перегонах на Кубі).





Наступне авто теж було в тій сцені – Ford Fairlane 1956 року. Воно має сидіння для перегонів та каркас безпеки, проте не має двигуна. Людина, що продає автомобіль повідомила про ситуацію зі стріляниною, в результаті якої двигун демонтували та поставили на іншу машину.

Третій автомобіль – Buick Grand National 1987 року. Його показали у сцені пограбування цистерни у F&F4. Авто потужне завдяки шестициліндровому турбодвигуну.

Читайте також: В Україні злетіли ціни на розмитнення авто

Такий самий Б’юїк побудували виключно для сцени, де машина їде заднім ходом.