Комик Вова Шумко обманул пограничника ради свадьбы в Италии

Как же обидно задерживаться на работе, когда ждут на вечеринке. А когда эта вечеринка за границей, и, казалось бы, все идет по плану, но в один момент может сорваться, то эмоции на грани. Вот доказательство – реальная история, произошедшая с участником Improv Live Show Владимиром Шумко.
Мы с друзьями ехали в Италию, на свадьбу к нашей однокласснице. На польской границе, на таможне, нас отправили на яму. Это там, где должны полностью «распаковать» машину, обыскать все, что только можно, чтобы понять, что нет контрабанды. Мы встали в очередь, были 12-ми. Человек, который был шестым, ждал уже восемь часов. Я как представил, сколько нам стоять…
— вспомнил Вова Шумко.
Терпения у Вовы хватило ненадолго. Когда пришло понимание, что ждать придется как минимум сутки, у импровизатора появился план.
Я включил свое актерское мастерство, вспомнил школьные годы, разные «штучки», которыми мы пользовались, подошел к таможеннику и сказал: «У меня болит зуб». Он мне: «Хорошо, когда-нибудь полечите». А я продолжаю: «Нет, вы не понимаете. У вас когда-нибудь болел зуб?» Я так отыграл! Такие уж глазки сделал! Так скорчил свою «мордель»!
Пограничник подумал немного и повел меня к дежурному смены, которому я повторил все то же самое. И еще добавил: «У меня выпала временная пломба, которую у вас там врач должен поставить обратно. Я уже договорился». Может быть, даже слеза пошла у меня при этом. Искренне попросил его нас пропустить, и он согласился! Мы спокойно проехали мимо тех машин, которые стояли в очереди энное количество часов и ждали, поймали все их злые взгляды и проклятия. Дальше быстренько прошли контроль и поехали дальше,— рассказал Шумко.
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