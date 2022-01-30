Комик Вова Шумко обманул пограничника ради свадьбы в Италии

Как же обидно задерживаться на работе, когда ждут на вечеринке. А когда эта вечеринка за границей, и, казалось бы, все идет по плану, но в один момент может сорваться, то эмоции на грани. Вот доказательство – реальная история, произошедшая с участником Improv Live Show Владимиром Шумко.

Мы с друзьями ехали в Италию, на свадьбу к нашей однокласснице. На польской границе, на таможне, нас отправили на яму. Это там, где должны полностью «распаковать» машину, обыскать все, что только можно, чтобы понять, что нет контрабанды. Мы встали в очередь, были 12-ми. Человек, который был шестым, ждал уже восемь часов. Я как представил, сколько нам стоять…

— вспомнил Вова Шумко.

Терпения у Вовы хватило ненадолго. Когда пришло понимание, что ждать придется как минимум сутки, у импровизатора появился план.