Инфицированному COVID-19 политузнику Марченко в РФ не оказывают медпомощи — Денисова

Украинский политзаключенный Александр Марченко, этапированный в колонию строгого режима в российской Бурятии, заразился коронавирусом, но не получает никакой медицинской помощи.

Как передает Укринформ, об этом в Фейсбуке сообщает Уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова.

Источник: www.ukrinform.ru





«Адаптация организма к новому климату происходит сложно. Теплой одежды и термобелья у него нет. Уже в колонии Александр заболел коронавирусом, а никакая медицинская помощь ему не предоставляется», — написала Денисова.

Она напомнила, что Марченко незаконно приговорили к 10 годам лишения свободы и этапировали в колонию строгого режима №8 российского города Улан-Удэ (Бурятия).

«Во время этапа Александр снова в течение 10 дней не получал гормональное лекарство, которое он должен регулярно употреблять после удаления щитовидной железы. На просьбу вернуть лекарства, необходимые для поддержания жизнедеятельности, его упекли в карцер», — проинформировала омбудсман.

По ее словам, этапирование политзаключенного было осуществлено в нарушение статей 73 и 75 Уголовно-исполнительного кодекса РФ: ведь, несмотря на то, что Марченко является гражданином Украины, его отправили отбывать наказание в отдаленный район России — Забайкалье, где морозы достигают 40 градусов ниже нуля.

Денисова подчеркнула, что своими незаконными действиями руководство исправительной колонии нарушает права Марченко на жизнь, охрану здоровья и медпомощь, закрепленные второй статьей Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод, а также 22-м пунктом Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных Экономическим и Социальным советом ООН.

«Обращаюсь к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием срочно принять меры по восстановлению прав гражданина Украины, в частности, безотлагательно провести полное медицинское обследование с последующим назначением соответствующего лечения», — отметила Денисова.

Она также призвала международное сообщество обратить внимание на нарушение прав Марченко, продолжить деятельность, направленную на защиту прав всех пленников Кремля, и усилить давление на страну-оккупанта РФ, чтобы немедленно их освободить.

Как сообщал Укринформ, Людмила Денисова призвала руководство Международного комитета Красного Креста в Украине срочно совершить визит к незаконно удерживаемому оккупантами в Донецке Александру Королю и способствовать его немедленному освобождению.