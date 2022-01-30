Нарколог посоветовал пить кислые напитки после праздников

Нарколог Брюн: после переедания и алкоголя организму помогут восстановиться кислые напитки

«Если в период праздников не получилось удержаться от переедания и избыточного употребления алкоголя, важно вовремя остановиться. Состояние постинтоксикации облегчают кислые напитки: если организм хорошо переносит молочные продукты, можно пить кефир. Также можно пить клюквенный морс или просто воду с лимоном», — посоветовал эксперт.

По словам Брюна, злоупотребление жидкостью чревато отеками, а крепкий чай или кофе создают дополнительную нагрузку для организма, находящегося в состоянии интоксикации. «Полезны будут бульоны и супы. Нельзя пить с утра алкоголь, как бы плохо ни было», — добавил нарколог.

Если увидели ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter!