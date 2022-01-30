Кардіолог назвав ягоду, яка може скласти серйозну конкуренцію цитрусовим

Вчені встановили, що ягода на 87 відсотків складається із води. Однак у 13 відсотків, що залишилися, входять суцільні вітаміни і корисні речовини: кальцій, магній, залізо, фосфор, цинк, марганець, молібден і мідь.

Крім цього, у журавлині є пектини, флавоніди, бетаїн, фенолкислоти, антоціани, лейкоантоціани та катехіни. Кислий смак ягодам надає аскорбінова кислота. Її в ягодах стільки, що журавлина може скласти серйозну конкуренцію цитрусовим і навіть солоній капусті.





Які хвороби може запобігти журавлина

За словами кардіолога Наталії Даденко, регулярне вживання цієї ягоди допоможе запобігти утворенню тромбів у судинах. Крім того, журавлина незамінна і у профілактиці хвороб серця та ендокринної системи, а також є добрим протизапальним засобом.

Зокрема, журавлинне варення (з помірною кількістю цукру) або журавлинний морс дозволять суттєво знизити рівень поганого холестерину. А зрештою така «дієта» допоможе суттєво продовжити життя людям, які мають серйозні захворювання.

— Ще одна з найважливіших властивостей журавлини — вона відмінно зміцнює імунітет. Тому чаї та відвари з ягоди терапевти рекомендують обов’язково пити у період сезонних застуд та вірусних захворювань, – нагадує експерт.

У ході експериментів, вчені неодноразово довели ефективність журавлини у підтримці жіночої краси та молодості. Зокрема, ця ягода допомагає зміцнити нігтьові пластини, покращує зовнішній вигляд та уповільнює старіння шкіри. Журавлина бере активну участь у розщепленні жирів, допомагаючи позбутися зайвих кілограмів. Під час вагітності морси та фреші з цієї ягоди замінюють полівітамінні комплекси.

GreenPost