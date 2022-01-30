У поліції розповіли, скільки службових авто розбили у 2021 році

Як повідомили у прес-службі Патрульної поліції України, всього за 2021 рік було зафіксовано 561 випадок пошкодження поліцейських авто.
Источник: avtodream.org
Станом на кінець минулого року відремонтувати вдалось майже чотири сотні автомобілів.
У відомстві повідомили, що далеко не в усіх випадках поліцейські автомобілі пошкоджуються з вини правоохоронців.
«Щодо 168 транспортних засобів ведуться претензійно-позовні роботи, після проведення яких буде прийнято рішення про подальше відновлення або їх списання, якщо такі не підлягатимуть відновленню», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, наприкінці 2021 року автопарк Національної поліції України поповнився новими автомобілями, які були закуплені на тендерах, а частина – отримана від міжнародних партнерів МВС. Їх експлуатуватимуть патрульні Києва та області. Загалом закупили 21 автомобіль.
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Зокрема, правоохоронці отримали такі моделі, як Suzuki CX4, Citroёn C-Elysee, Citroen Jumpy, Peugeot 301 та Renault Duster.