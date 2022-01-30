К британскому туристу в Таиланде из унитаза «заглянул на огонек» водяной варан (ВИДЕО)

Британский турист Джейсон Кингман и его подруга Чантима Чайрисук были шокированы гостем, который пожаловал через унитаз в туалете в доме 21 января.

Об этом пишет Daily Mail, передает Інше ТВ.

Джейсон рассказал, что видел варанов в саду рядом с домом, и был шокирован, увидев рептилию в туалете.





«Люди на улице распыляли инсектициды. Я думаю, что варан пытался сбежать, поэтому он спрятался в нашем туалете. В конце концов, он покинул наш дом и никому не причинил вреда», — рассказала Чантима.

Ящерицу никто не видел с тех пор, как она исчезла в унитазе, – наверно, она вернулась через канализацию в природную среду обитания.

Азиатские водяные вараны живут в каналах и прудах в крупных городах Таиланда, где они питаются рыбой, змеями, лягушками и остатками пищи, оставленными людьми. Они агрессивны, когда им угрожают, и могут напасть на человека и укусить.