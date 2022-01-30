Президент Израиля впервые в истории отправился в ОАЭ

Ицхак Герцог посетит Абу-Даби и Дубай, проведет официальные встречи, откроет День Израиля на международной выставке EXPO.

Президент Израиля Ицхак Герцог с супругой вылетел утром в воскресенье, 30 января, с первым в истории официальным двухдневным визитом в Объединенные Арабские Эмираты по приглашению наследного принца Мухаммада бин Зайеда. Об этом сообщает ТАСС.





«Президент посетит Абу-Даби и Дубай и проведет официальные встречи с наследным принцем Абу-Даби, министром иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ шейхом Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном, вице-президентом, премьер-министром ОАЭ и эмиром Дубая Мухаммедом бен Рашидом Аль Мактумом», — говорится в заявлении канцелярии президента.

Также в ходе визита Герцог откроет День Израиля на проходящей в ОАЭ международной выставке EXPO.

«Я несу с собой послание мира всему региону. Мир приносит с собой процветание, прогресс и рост во благо народов региона», — заявил Герцог.

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Напомним, в конце декабря 2021 года президент Палестины прибыл в Израиль впервые с 2010 года для обсуждения вопросы безопасности и возможности продолжения мирных переговоров.