ДТП на трассе Киев-Чоп — перевернулся рейсовый автобус

В

воскресенье, 30 января, на трассе Киев-Чоп произошло серьезное

дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадало 14 человек.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

ДТП на трассе Киев-Чоп (фото из открытых источников)

Известно,

что авария случилась в 2 ночи недалеко от села Хватов Золочевского района (Львовская

область). На дороге перевернулся рейсовый автобус, следовавший из Харькова в Слупск

(Польша). В результате ДТП пострадало 14 человек, их с травмами различной

степени тяжести госпитализировали в медицинское учреждение. О погибших не

сообщается.

На

месте происшествия работает полиция, а также сотрудники ГСЧС. Причина и обстоятельна

ДТП выясняются.

Напомним,

что во Львовской области произошла

трагическая автотроща с участием грузовой фуры, жертвами которой стали два

молодых человека. Под ее колесами сразу погиб 18-летний юноша, на год старшая

его спутница тяжело травмирована и госпитализирована в отделение реанимации.

Ранее

издание «Комментарии» сообщало, что

в городе Белгород-Днестровский произошло трагическое дорожно-транспортное

происшествие – легковое авто, несшееся автострадой на очень большой скорости,

врезалось в придорожный столб. Водитель иномарки Daihatsu получил травмы,

несовместимые с жизнью, и умер.

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также, что в Рязанской области (Россия), возле села Вослебово автобус, в салоне

которого находилось более полусотни пассажиров, врезался в опору железнодорожного моста. В результате происшествия от полученных травм

скончались пятеро человек. Еще более двух десятков граждан получили ранения

различной степени тяжести и были госпитализированы.

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