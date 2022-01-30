ДТП на трассе Киев-Чоп — перевернулся рейсовый автобус

В
воскресенье, 30 января, на трассе Киев-Чоп произошло серьезное
дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадало 14 человек.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
ДТП на трассе Киев-Чоп (фото из открытых источников)
Известно,
что авария случилась в 2 ночи недалеко от села Хватов Золочевского района (Львовская
область). На дороге перевернулся рейсовый автобус, следовавший из Харькова в Слупск
(Польша). В результате ДТП пострадало 14 человек, их с травмами различной
степени тяжести госпитализировали в медицинское учреждение. О погибших не
сообщается.
На
месте происшествия работает полиция, а также сотрудники ГСЧС. Причина и обстоятельна
ДТП выясняются.
Напомним,
что во Львовской области произошла
трагическая автотроща с участием грузовой фуры, жертвами которой стали два
молодых человека. Под ее колесами сразу погиб 18-летний юноша, на год старшая
его спутница тяжело травмирована и госпитализирована в отделение реанимации.
Ранее
издание «Комментарии» сообщало, что
в городе Белгород-Днестровский произошло трагическое дорожно-транспортное
происшествие – легковое авто, несшееся автострадой на очень большой скорости,
врезалось в придорожный столб. Водитель иномарки Daihatsu получил травмы,
несовместимые с жизнью, и умер.
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также, что в Рязанской области (Россия), возле села Вослебово автобус, в салоне
которого находилось более полусотни пассажиров, врезался в опору железнодорожного моста. В результате происшествия от полученных травм
скончались пятеро человек. Еще более двух десятков граждан получили ранения
различной степени тяжести и были госпитализированы.
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