Фармаколог назвал несовместимые с алкоголем лекарства

Фармаколог Роговский: с алкоголем несовместимы парацетамол, статины и антибиотики

Старший научный сотрудник кафедры молекулярной фармакологии и радиобиологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Владимир Роговский назвал несовместимые с алкоголем лекарства.

По словам Роговского, с алкоголем не следует смешивать парацетамол, антибиотики и статины (лекарства для снижения уровня холестерина). Фармаколог отметил, что даже разового приема может быть достаточно для летального исхода — алкоголь усиливает работу ферментов, которые метаболизируют лекарства, и может также усилить побочные эффекты.

«В итоге может быстро накопиться токсичный метаболит, либо лекарство станет хуже работать, либо, наоборот, эффект усилится. Ведь иногда именно метаболит (вещество, которое получается после работы фермента) обладает свойствами лекарства», — объяснил специалист.

Ранее диетологи и врачи назвали опасные последствия и болезни, которые могут подстерегать любителей выпивать один бокал вина каждый день. По их словам, частое употребление алкоголя повышает риск развития рака молочной железы, особенно у женщин, родственницы которых сталкивались с этим заболеванием. «Рак языка и пищевода напрямую связан с употреблением вина», — заявили специалисты.

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