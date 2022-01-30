Названо снижающее заражаемость свойство коронавируса

Профессор Рид: коронавирус теряет способность заражать клетки после 20 минут в воздухе

Частицы вируса SARS-CoV-2 теряют 90 процентов своей способности заражать клетки организма человека в течение 20 минут после того, как попадают в воздух из легких. Снижающее заражаемость свойство коронавируса назвали ученые из Бристольского университета, сообщает The Guardian.

По словам профессора Джонатана Рида, возглавляющего группу исследователей, сделанные его командой выводы подтверждают, что ношение масок и соблюдение социальной дистанции — основной способ снизить вероятность заражения коронавирусом. Кроме того, важна хорошая вентиляция, но ее роль может быть меньше, чем считалось ранее.

Специалисты проводили эксперименты с тремя штаммами коронавируса и не нашли каких-либо существенных различий. В число изучаемых штаммов не входил омикрон-вариант — команда Рида планирует приступить к работе с ним в ближайшее время.

Ранее руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра имени Гамалеи Владимир Гущин оценил опасность дельтакрона. По его словам, ученые не доказали, что из-за какого-то изменения в геноме дельтакрон может обходить иммунитет.

Если увидели ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter!