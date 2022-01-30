В каннабисе обнаружили блокирующие коронавирус соединения

Ученые Университета штата Орегон обнаружили блокирующие вирус каннабиноиды

Ученые Университета штата Орегон выяснили, что некоторые соединения, содержащиеся в каннабисе, способны блокировать проникновение вируса SARS-CoV-2 в клетки. О результатах исследования, опубликованного в Journal of Natural Products, кратко рассказывает издание Forbes.

Специалисты обнаружили, что две каннабиноидные кислоты — каннабигероловая (CBGA) и каннабидиоловая (СBDA) — могут связываться с S-белком коронавируса. Поскольку S-белок необходим для проникновения вируса в клетку, молекулы предотвращают заражение и дальнейшее распространение инфекции на другие ткани. Сами кислоты не оказывают психоактивного действия, поэтому могут быть выделены и использованы в качестве компонентов новых противовирусных препаратов.

CBDA и CBGA также блокировали действие новых вариантов вируса, вызывающего COVID-19, включая вариант B.1.1.7., впервые обнаруженный в Великобритании, и вариант B.1.351, впервые обнаруженный в Южной Африке. Эти штаммы представляют угрозу, поскольку обладают устойчивостью к нейтрализующим антителам, вырабатываемым организмом после перенесенной инфекции или вакцинирования.

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