Крошечный кей-кар Subaru 360 1966 года с очень милой внешностью стал лотом аукциона

Миниатюрный Subaru 360 был построен в соответствии с японскими нормами кей-каров. Отсюда его скромнее размеры и неординарная внешность.

Источник: avtodream.org

Этот крошечный автомобильчик весит всего 408 килограммов.

Такого небольшого веса удалось добиться благодаря облегчённой крыше из стекловолокна. За работоспособность Subaru 360 отвечает 356-кубовый двухцилиндровый мотор с воздушным охлаждением, установленным сзади, как у Porsche 911.





В связке с ним трудится трехступенчатая «механика». Этот кей-кар на торги выставил аукцион Bring a Trailer. Автомобиль окрашен в светло-голубой цвет.

Он был импортирован в США в прошлом году. Этот конкретный Subaru 360 оснащен комплектом 10-дюймовых колес, обутых в шины Dunlop SP10. В комплекте идёт «запаска». Интерьер авто получится довольно скупым на декор.

Однако он выделяется благодаря ярко-красному винилу, украшающему сиденья и дверные панели.

Крошечный кей-кар также оснащен радиоприемником Subaru-Sanyo AM/FM, черными резиновыми ковриками и системой отопления. Также имеется очень тонкий двухспицевый руль.

Пробег авто составляет всего 26 тысяч километров. Сколько собираются выручить за эту модель, к сожалению, не сообщается.