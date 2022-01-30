В Швеции придумали, как научить ворон собирать окурки (видео)

Собранные на улицах города остатки сигарет птицы смогут обменять на еду в специальных автоматах. Вороны были выбраны для эксперимента из-за того, что считаются наиболее способными к обучению.

Источник: focus.ua

Шведский стартап Corvid Cleaning собирается протестировать в городе Седертелье автомат, направленный на то, чтобы научить местных ворон собирать окурки на улицах и выбрасывать их в специальный приемник взамен на еду, сообщает издание Dagens Nyheter.

По словам основателя стартапа Кристиана Гюнтера-Ханссена, дикие вороны поддаются дрессировке с помощью пошагового процесса обучения. Они могут научиться подбирать мусор, помещая его в машину, которая за каждый принесенный окурок раздает корм. Участвовать в тестовых испытаниях они будут на «добровольной основе».

Компания решила использовать для сбора окурков и другого мелкого мусора именно ворон, поскольку они – самые умные птицы.

Демонстрация нового стартапа для очистки улиц шведских городов от окурков

«Их легче учить, и у них больше шансов учиться друг у друга. В то же время снижается риск того, что они по ошибке съедят какой-нибудь мусор», – отметил Гюнтер-Ханссен.

Он считает, что эта схема может сэкономить муниципалитету не менее 75% расходов, связанных со сбором окурков:

«Оценочная стоимость сбора окурков сегодня составляет около 80 эре (1,04 грн) или более за окурок, некоторые говорят, что это 2 кроны (2,6 грн). Если бы вороны собирали окурки, это могло бы быть 20 эре (26 коп) за окурок. Экономия муниципалитета зависит от того, сколько окурков соберут вороны».

Сейчас метод готов к крупномасштабному тестированию, и дело осталось за малым.

«Это зависит от того, сможем ли мы найти место в Седертелье, где будет работать автомат с едой, а также от того, есть ли возможности для финансирования», – рассказал журналистам стратег по отходам в муниципалитете Томас Тернстрем.

Если все будет согласовано, то вполне вероятно, что тестирование начнется уже весной.

«Было бы интересно посмотреть, сможет ли это работать и в других средах. Также с точки зрения того, что мы можем научить ворон подбирать окурки, но мы не можем научить людей не бросать их на землю. Это интересная мысль», – добавил Тернстрем.

В случае, если пилотный проект окажется успешным, его внедрят и в других регионах страны в дополнение к уже действующим правилам уборки улиц.

По данным фонда Keep Sweden Tidy Foundation, ежегодно на улицах Швеции остается более миллиарда окурков, что составляет 62% всего мусора.

Подобные схемы уже опробовались в других странах в прошлом. Например, еще в 2018 году вороны помогали содержать французский тематический парк в чистоте и порядке.

Тем временем жители города Саннивейл в Кремниевой долине (Калифорния, США) борются с нашествием ворон. Птицы доставляют много неприятностей жителям: шумят, разбрасывают мусор в поисках еды, загаживают фекалиями тротуары, скамейки и даже пикируют на прохожих.