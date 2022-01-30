Конец ретроградной Венеры 29 января 2022

29 января завершается ретроградное движение Венеры — одной из самых сильных и важных планет.

Астрологи рассказали, долго ли будет актуальным такое состояние планеты, а также чем оно будет полезно для нас с вами.





Повышение энергетики

Энергетика Венеры связана в первую очередь с чувством прекрасного, но также эта планета дает людям физические и эмоциональные силы. Без этой планеты мы бы не смогли быть продуктивными.

Весь остальной год будет очень благоприятным. Люди будут полны сил, смогут преодолевать препятствия с наименьшими затратами энергии. Работать будет легче, потому что появится больше выносливости.

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Повышение оптимизма

Проблемы не будут иметь над нами такой власти, как раньше. С 29 января многие люди станут более оптимистичными. У нас получится правильно воспринимать невзгоды, а также преобразовывать негативный опыт в мудрость.

Жизнь изменится, причем для некоторых из нас самым кардинальным образом. Все плохие воспоминания канут в лету, а хорошие встанут на их место.

Повышение творческого потенциала

Творческий потенциал многих людей начнет расти уже с 29 числа. В итоге февраль и март станут временем появления самых гениальных идей. Стоит пробовать те методы в работе и бизнесе, которые вы никогда не рассматривали ранее.

Творческий подход окажется очень полезным и в любви. Любовная сфера расцветет. Уйдет серость и уныние, стремление к уединению сменится желанием общаться и развлекаться. Астрологи настоятельно советуют обращать внимание на желания и нужды близких людей.

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Повышение уверенности в себе

Под действием «правильной» Венеры у людей повысится уверенность, пропадут сомнения в своей привлекательности. Самое главное, что люди смогут гораздо легче находить что-то красивое друг в друге, а не в себе самих. Это намного важнее, ведь в любви нужно делать приятно не себе, а тому, кто нам нравится. Венера нас этому научит.