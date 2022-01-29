Пользу от пения сравнили с эффектом от тренировок в спортзале

Британские ученые: пение положительно влияет на состояние разума и тела

Британские ученые выяснили, что пение является хорошим способом улучшить состояние своей сердечно-сосудистой системы.

«Пение в течение четырех минут может увеличить частоту сердечных сокращений до скорости сжигания жира — 139 ударов в минуту. Во время группового пения, как и во время караоке, частота сердечных сокращений может достигать 153 ударов в минуту, что эквивалентно кардиозоне высокой интенсивности», — заявили специалисты.

Кроме того, пение активизирует синтез дофамина, в связи с чем человек лучше спит, а его психологический настрой заметно улучшается. По их словам, во время исполнения любимых композиций формируется эффект устойчивого удовольствия, который схож с ощущениями занимающихся медитацией людей. Пение положительно влияет как на состояние разума, так и на состояние тела, заключили эксперты.

Ранее австралийские ученые Университета Флиндерса предупредили, что ночной шум может оказывать негативное влияния на людей во время их сна и иметь серьезные последствия для здоровья. Шум в ночное время суток может обернуться для человека болезнями сердечно-сосудистой системы. При определенном воздействии могут возникать такие заболевания, как гипертония, болезни сердца, а также некоторые другие проблемы со здоровьем.

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