Назван необычный признак дефицита витамина D

Витамин D синтезируется в организме под воздействием солнечного света. Именно поэтому дефицит этого жирорастворимого соединения, как правило, наблюдается в холодное время года. Главные признаки недостатка вещества – болевые ощущения в костях и постоянная усталость. Однако выяснилось, что о нехватке витамина может сигнализировать плохой сон.

Китайские ученые пришли к заключению, что дефицит этого жирорастворимого соединения связан с «короткой продолжительностью сна». Соответствующий вывод сделали исследователи из Университета в Циндао. В ходе анализа роли витамина D в регуляции сна была выявлена значительная связь между низким уровнем вещества и недостатком сна, рассказал доктор Майкл Бреус. «Ученые также выявили, что дефицит вещества является причиной плохого качества сна», – поделился подробностями он.

Для повышения уровня витамина D в организме можно включить в ежедневный рацион жирную рыбу (скумбрия, лосось, сардины и сельдь), яичные желтки и грибы. Однако многие эксперты рекомендуют употреблять добавки. По данным NHS, в день можно принимать 4000 МЕ (100 мкг) витамина D.

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