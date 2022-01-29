Названа увеличивающая в 32 раза риск развития рассеянного склероза болезнь

Ученые: наличие инфекционного мононуклеоза увеличивает риск развития рассеянного склероза

Американские исследователи назвали болезнь, которая увеличивает риск развития рассеянного склероза в 32 раза.

Ученым Гарвардского университета удалось узнать, что наибольшее влияние на возможность появления неизлечимого неврологического состояния является инфекционный мононуклеоз. Он вызывается вирусом Эпштейна-Барра, имеющегося почти у 80 процентов населения Земли. При этом, наличие других инфекций не оказывало негативного влияния на развитие рассеянного склероза.

Ранее ученые из Калифорнийского университета рассказали о влиянии солнечного света на развитие рассеянного склероза. По их словам, ежедневное пребывание на солнечном свете может защитить от рассеянного склероза и аутоиммунных болезней. Следует чаще устраивать прогулки на свежем воздухе в солнечную погоду, поскольку они благоприятно сказываются на здоровье и снижают риск развития болезней, заключили эксперты.

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