Названа опасность популярного продукта для печени

Новые исследования показали, что употребление красного мяса повышает риск развития неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП).

НАЖБП характеризуется накоплением жира в печени. Заболевание может протекать бессимптомно, но есть вероятность развития серьезных осложнений.

Ученые из Гарвардской медицинской школы проанализировали данные о здоровье приблизительно 78 000 женщин, полученные за 20 лет. Выяснилось, что те, кто съедал одну порцию или меньше красного мяса в неделю, имели значительно меньший риск столкнуться с НАЖБП. При этом те, кто включал в рацион такое мясо ежедневно или несколько раз в день, имели наибольший шанс развития недуга. Более того, соответствующий эффект наблюдался как для обработанного, так и для необработанного мяса, говорится в исследовании.

Чтобы минимизировать риск НАЖБП, эксперт по здоровому питанию Кристин Киркпатрик порекомендовала добавить в меню больше растительной пищи, сократить употребление сахара, а также обработанных продуктов.

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