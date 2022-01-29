Названа неожиданная смесь масел, которая значительно снижает холестерин и давление

Насыщенные жиры являются одним из главных источников повышенного холестерина в организме. Особенно много их содержится в различных маслах: сливочном, кокосовом, пальмовом и маргарине. Но некоторые растительные масла способны приносить организму пользу, а не вред. Так, ученые выяснили, чем для здоровья полезна смесь масел из рисовых отрубей и кунжута.

О недавнем исследовании Американской кардиологической ассоциации со ссылкой на ScienceDaily. Согласно данным ученых, у людей, употреблявших смесь масел рисовых отрубей и кунжута, было отмечено снижение уровня «плохого» холестерина на 26%, а также понижение артериального давления на 14 пунктов. Специалисты отметили, что эффект от масел на давление сопоставим с лекарственной терапией.

По мнению ученых, в этих маслах содержится мало насыщенных жиров, что позволяет улучшать «профиль холестерина» у пациентов. Исследование проводилось на протяжении 60 дней при участии 300 человек с умеренным или высоким давлением. Их разделили на три группы: первой давали лекарства для стабилизации давления, второй – смесь кунжутного масла и масла из рисовых отрубей, которую они принимали по 30 граммов ежедневно, а третья группа получала комбинацию из лекарств и масел.

Результаты испытаний показали, что у употреблявших эти масла уровень «плохого» холестерина (ЛПНП) снизился на 26%, а «хорошего» – возрос на 9,5%. В первой группе изменений не наблюдалось, а среди употреблявших масла в сочетании с лекарствами «плохой» холестерин снизился на 27%, а «хороший» вырос на 10,9%.

Более того, специалисты отметили, что у группы, потреблявшей масла, было выявлено снижение систолического артериального давления на средний показатель около 14 пунктов. В сочетании с лекарствами он вырос до 16 пунктов.

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