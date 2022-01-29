Фирмы Александра Курпетко занимаются поставками угля, прикрываясь Trafigura

Фирмы бизнесмена Александра Курпетко, работавшего у олигарха Рината Ахметова, занимаются поставками угля. Ключевыми игроками на рынке тепловой генерации Украины, на которую

приходится до 30% производимой энергии, являются три компании: ДТЭК

Рината Ахметова, «Донбассэнерго» Максима Ефимова и Эдуарда Бондаренко и

государственная «Центрэнерго». Об этом пишет Vesti юа.

Добыча угля, фото из открытых источников

Для стабильного прохождение отопительного сезона ПАО «Центрэнерго» необходимо 3,5 млн тонн угля. Как заявлял в начале сезона член дирекции Владимир Галущак, 2 млн тонн должны поставить госшахты, а остальное придется импортировать. Для этого летом прошлого года заключили контракты на импорт угля из Польши и США через международного трейдера Trafigura. Сумма этих контрактов составила 1,5 млрд гривен. Услугами трейдера пользуется и ДТЭК, которому требуется импортировать около 1 млн тонн угля.

Первая партия угля в 75 тыс. тонн, которую купили у трейдера в США, по данным журналистов, была разделена между государственным предприятием и компанией Рината Ахметова. Закупки продолжаются, суда с углем идут в Украину регулярно.



Помимо угля, между ДТЭК, «Центрэнерго» и Trafigura существует еще одно связующее звено — Александр Курпетко, ранее руководивший закупками угля для “Метинвест Холдинг” Ахметова. До этого он отвечал за это в объединении «Донецксталь», а ныне является представителем Trafigura в Украине. Курпетко еще в 2019 году параллельно с основной работой основал фирму Azurit DWC-LLC, которая также занимается трейдингом на угольном рынке. Компанию зарегистрировали в Дубае ОАЭ, в «свободной зоне».

Как утверждают авторы статьи, есть еще три фирмы, которые также занимаются трейдингом угля.

«Таким образом получается, что, используя торговую марку и связи Trafigura, Курпетко ведет собственный угольный бизнес. Его основным партнером в Украине является Дмитрий Коваленко, «старожил угольного рынка» страны. Собственно, по факту фирм больше, но достоверно известно о трех компаниях этих партнеров: ООО «Коалтрейдиндастри», ООО «Интеркоалтрейдинг» и Terracone Sp. z o.o. (Польша), относительно которых имеются документальные подтверждения по закупкам угля», — говорится в тексте.

Северодонецкая «Коалтрейдиндастри» зарегистрирована на другого учредителя — Евгения Клименко.

«Эта фирма, как и целый ряд других украинских и иностранных компаний, входит в орбиту Дмитрия Коваленко — уроженца Донбасса, который с помощью российских и украинских чиновников занимается поставками угля в Украину по схеме “прерванный транзит” — пишут в статье.

Среди названий фирм, к которым может иметь отношение Коваленко по мнению журналистов, такие: I-coal, Bremer Trading Limited, Coalnet LP, Zeades Limited, ООО «ИНТЕРТРЕЙДИНГ ГРУПП», ООО «ИНТЕРТРЕЙДИНГ СИСТЕМ», ООО «РИЗАЛТ», ООО «ИНТЕРКОЛТРЕЙДИНГ», ООО «ИНТЕРТРЕЙДИНГ ГРУПП С.А.». Все фирмы зарегистрированы на доверенных лиц, но якобы принадлежат Дмитрию Коваленко. Экспорт оформляется в Молдову, Польшу, Румынию, Испанию и Швейцарию, а на деле все вагоны разгружают в Украине. Вот пример деятельности ООО «Коалтрейдиндастри»:



«25 вагонов угля весом в 1 701 тонну 600 кг якобы были поставлены польским Terracone Sp. z o.o. украинскому ООО «Коалтрейдиндастри». Происхождение угля при этом — Новокузнецк. Эта поставка не единична. Почти 680 тонн угля «уехало» из Польши в Украину таким же образом 1 января 2022 года. Страна происхождения — Россия. В обоих случаях покупателем значится ООО «Интеркоалтрейдинг» из Днепра. Именно в этом городе имеют свое фактическое расположение все офисы и сотрудники Коваленко», — говорится в тексте.

К следующей ООО якобы тоже имеет отношение Коваленко. Директор и основатель — другие люди, как и в предыдущем случае. Но, как говорится в тексте, Terracone Sp. z o.o. поставляет из Польши уголь украинским ООО со сходными названиями. Об этом свидетельствует выдержка из реестра.

По состоянию на 27 декабря 2021 года основателями Terracone Sp. z o.o. значились три человека: Сергей Кисель, Анастасия Каранович и Диана Курпетко, супруга Александра Курпетко. В 2021 году она зарегистрировалась в качестве предпринимателя.

«За уголь, который продает Курпетко, заплатит каждый гражданин Украины. Поскольку пользуется генерируемой электроэнергией. А в случае с «Центрэнерго» плата будет двойной. При этом уголь, который едет по этой схеме, добывается «ДНР», — пишут в статье.

Как утверждают Вести, часть этого угля для «Центрэнерго» поставляли фирмы, которые якобы связаны с Курпетко. У него, по информации журналистов, тесные отношения с ответственным за закупки угля в компании ДТЭК Шавлоховым Зауром, посредником между «Центрэнерго» и трейдером Trafigura.

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