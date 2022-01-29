Паспорт-комикс, Femen и снегопады: фото недели

Яркие фотографии событий уходящей рабочей недели 24-28 января 2022 года: чем жила Украина и мир.

Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий событий рабочей недели 24-28 января.

В Бельгии вводят паспорта с картинками из комиксов. На Волыни в колонии прошел конкурс снежных фигур.





В Киеве активистка Femen с ребенком устроила акцию. В Запорожье в доме произошел взрыв газо-воздушной смеси.

Израиль накрыла снежная буря Элпис. На Мадагаскар обрушился циклон, есть жертвы. В США снова пылают масштабные лесные пожары.

Бойцов ВСУ начали готовить к использованию комплексов NLAW. СБУ провела учения в аэропорту Антонов.

Аномальные снегопады парализовали Стамбул. В Греции бушуют метели и снегопады. В Грузии образовались сугробы до четырех метров.

Грудь звезды, река из мусора и снег: фото недели 17-21 января