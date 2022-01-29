Названы 4 опасных признака сердечной недостаточности

Глава кардиологического отделения скорой помощи и интенсивной терапии университетской клиники Лилля профессор Николя Ламблен назвал четыре опасных признака сердечной недостаточности.

По словам специалиста, первый симптом – одышка. На ранней стадии одышка появляется при умеренной физической активности, а затем – даже в состоянии покоя, поделился подробностями врач. Эксперт посетовал на то, что пациенты в большинстве случаев не воспринимают этот признак всерьез.

«Люди иногда даже не рассказывают о ней лечащему врачу, а если и говорят, то получают ответ, что все в норме. Но задыхаться вовсе не нормально!» – подчеркнул медик.

Другой выраженный симптом сердечной недостаточности – набор массы тела, вызванный задержкой жидкости в организме, отметил Ламблен. Сбой в работе сердца также приводит к отекам нижних конечностей, предупредил кардиолог. Последний опасный признак – сильная постоянная усталость, которую человек начинает чувствовать от малейшего усилия, подытожил доктор.

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