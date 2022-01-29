Врач рассказал, можно ли запивать еду: вред неочевиден

Существует распространенное поверье, что во время еды не следует запивать пищу водой и другими жидкостями: мол, в этом случае они разбавляют желудочный сок, в результате чего еда хуже переваривается. Однако это утверждение можно смело отнести к разряду мифов.
Как рассказал в своем TikTok врач и журналист Сергей Малоземов, главным популяризатором концепции раздельного приема пищи и жидкостей был Герберт Шелтон – американский натуропат и сторонник альтернативной медицины.
Он создал систему раздельного питания, которая была многократно опровергнута учеными.
В случае с жидкостью подсчеты показали, что желудок человека активно реагирует на ее появление и выделяет дополнительные объемы желудочного сока.
Для его разбавления, что реально можно сказаться на усвоении пищи, требуется по меньшей мере пять литров воды.
«Если вы столько выпьете – тогда действительно очень сильно навредите процессу своего пищеварения. А иначе – никаких проблем», – заключил Малоземов.
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