Названо снижающее риск смерти от сердечных заболеваний средство

Дата публикации: 29 января 2022 г.

Но новое исследование, в котором приняли участие более 90 тысяч человек, дает основания предполагать, что одно только оливковое масло само по себе может снизить риск ранней смерти.

Участников исследования спрашивали об их питании каждые четыре года, в том числе об оливковом масле, используемом в заправках для салатов, добавляемом в пищу или хлеб, а также используемом для выпечки или жарки дома. За респондентами наблюдали в течение 28 лет, за это время умерло 36 856 человек.

Исследователи обнаружили, что у людей, которые потребляли более половины столовой ложки оливкового масла в день, вероятность умереть от любой причины была на 19% ниже, чем у людей, которые редко или вообще никогда не употребляли оливковое масло. Риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний у тех, в чьем рационе имеется оливковое масло, оказался ниже на 19%, а риск смерти от рака — на 17%.

Основным преимуществом оливкового масла может быть то, что люди используют его вместо жирных продуктов, таких как сливочное масло и майонез, что помогает снизить уровень «плохого» холестерина, пишет Daily Mail.

Когда в рамках исследования изучались последствия каждодневной замены около трех четвертей столовой ложки сливочного масла маслом оливковым, ученые обнаружили, что это снижает риск ранней смерти на 14 процентов.

Ведущий автор исследования доктор Марта Гуаш-Ферре из Гарвардского университета заявила: «Наши результаты подтверждают текущие диетические рекомендации по увеличению потребления оливкового масла и других ненасыщенных растительных масел. Клиницисты должны советовать пациентам заменять определенные жиры, такие как маргарин и сливочное масло, оливковым маслом, чтобы улучшить свое здоровье».

Исследование, опубликованное в Journal of the American College of Cardiology, показывает, что оливковое масло может принести пользу, даже если люди употребляют его в гораздо меньшем количестве, чем потребляют жители средиземноморских стран. По сравнению с людьми, которые редко или никогда не употребляли оливковое масло, те, кто употреблял более половины столовой ложки в день, на 18% реже умирали от респираторных заболеваний. Интересно, что они также на 29% реже умирали от нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера.

Оливковое масло экстра-класса, отжатое из спелых оливок без высокой температуры или химических растворителей, содержит растительные соединения, которые действуют как антиоксиданты. Но пока нет четких доказательств того, что оно лучше рафинированного масла для предотвращения таких заболеваний, как рак и проблемы с сердцем. Эксперты считают, что влияние оливкового масла на здоровье, вероятно, связано с несколькими свойствами, в том числе с его мононенасыщенными жирными кислотами.

Люди с более высоким потреблением оливкового масла часто оказываются более физически активными и едят больше фруктов и овощей по сравнению с теми, кто потреблял меньше оливкового масла, показало исследование.

Доктор Марта Гуаш-Ферре предполагает: «Возможно, более высокое потребление оливкового масла служит признаком более здорового питания и более высокого социально-экономического статуса. Однако с учетом поправки на эти и другие факторы социально-экономического статуса наши результаты в основном остались прежними».

