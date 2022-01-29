Назван суперполезный плод для сердца и против «плохого» холестерина

Плоды граната издревле считались необычайно полезным и ценным продуктом. Так, в Персии гранат считался символом плодородия и вечной жизни. И не без основания. Современные врачи считают, что его зерна усиливают иммунитет и оздоровляют сердечно-сосудистую систему.

В составе граната содержатся витамины С, В6, В12, Р и множество микроэлементов: железо, йод, натрий, кальций, калий, магний, марганец и фосфор. В 100 граммах граната содержится 70 ккал.

Как отметила нутрициолог Вероника Хованская, сок граната снижает уровень «плохого» холестерина, улучшает кровообращение в сердце, что делает орган более здоровым.

В свою очередь содержащийся в гранате витамин C помогает в производстве коллагена, что сохраняет упругость кожи и делает ее более молодой.

«Также гранат очищает артерии — если ежедневно съедать плод, то бляшки на стенках артерий удаляются естественным путем», — заявила специалист в интервью РИА «Новости».

Помимо прочего гранат снижает риск развития болезни Альцгеймера, улучшает регенерацию клеток, предотвращает диарею, борется с акне, регулирует кровяное давление и улучшает состояние костей.

Гранатовый сок рекомендуют употреблять при анемии, низком гемоглобине, а также в восстановительный период после болезней.

Особенно полезен гранат для беременных женщин, так как он предотвращает железодефицитную анемию.

Полезны не только зерна граната, но и его кожура. Она очищает организм, из нее делают лекарственные настои или чай.

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