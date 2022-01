Названы продукты для усиления эффекта витамина D

Витамин D имеет важное значение для здоровья человека. В первую очередь он необходим для укрепления костной ткани. Согласно исследованиям, каждый человек должен получать ежедневно не менее 600 международных единиц витамина D, а люди старше 70 лет — 800 международных единиц.

Восполнить недостаток витамина D можно с помощью специальных добавок, которые широко представлены в аптеках. При этом не все догадываются, как правильно принимать те же капсулы с этим витамином.

Дело в том, что витамин D — жирорастворимый витамин, следовательно, он не растворяется в воде. Для того чтобы он эффективно распределился и усвоился организмом, его необходимо принимать вместе с жиром.

При этом этот жир должен быть полезным. Как пишет портал Eat This, Not That, витамин D можно принимать совместно с оливковым или льняным маслом, а также с авокадо.

Неплохим вариантом будут пара ломтиков лосося, небольшая горсть орехов или столовая ложка полностью натурального орехового масла — они также смогут обеспечить идеальную абсорбцию витамина D в организме.

Ранее врач-эндокринолог Максим Кузнецов рассказал, как выбрать препарат с витамином D в аптеке.

Также он раскрыл норму содержания витамина D в организме и объяснил, в каких случаях необходимо принимать усиленные дозы препаратов с его содержанием.

