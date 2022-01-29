Названы пять признаков «дырявого» кишечника

Доктор Михаил Кутушов в своем Instagram-аккаунте назвал пять признаков, сигнализирующих о синдроме «дырявого» кишечника.

В своей публикации врач рассказал о том, что кишечник здорового человека имеет проницаемость — за счет этого питательные вещества оказываются в крови. Для сдерживания потенциально вредных веществ кишечник не может пропускать частицы массой более 3,5 килодальтона, поделился подробностями врач. В случае повреждения барьерной функции проницаемость увеличивается, поэтому в крови могут оказаться крупные молекулы, предупредил специалист. По словам эксперта, это происходит, если барьер из клеток эпителия оказывается дырявым. Как правило, соответствующий синдром сопровождается вздутием живота, метеоризмом и расстройством желудка. Иногда признаки со стороны желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) отсутствуют, однако их можно обнаружить на коже. Люди с «дырявым» кишечником могут сталкиваться с псориазом, зудом, экземой, акне, раздражением на коже, сообщил в своем посте Кутушов.

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