Праздники — Какой сегодня праздник — 30 января — праздники 30 января — именины 30 января — именинники

30 января в Украине отмечается День специалиста военно-социального управления Вооруженных Сил.
30 января — праздники
В этот день свой профессиональный праздник отмечают психологи, социологи, а также другие специалисты, работа которых связана с созданием положительного имиджа ВСУ и поддержанием дисциплины в армии.
Что нельзя делать 30 января:
• Заниматься вышивкой, шитьем или вязанием;
• Касаться острых предметов;
• Готовить и есть бобовые;
• Напрягаться (чтобы нанести вред физическому здоровью)
Что отмечают в мире 30 января:
• Национальный день круассанов в США;
• День глупых сообщений автоответчика;
• День учителя в Греции;
• Международный день без интернета;
• День бегства от стресса.
Знаменательные события 30 января:
• 30 января 2007 года в продаже появилась ОС Windows Vista;
• В 1992 году первая канадская женщина-астронавт украинского происхождения Роберта Линн Бондар закончила восьмидневную миссию на космическом корабле НАСА «Дискавери»;
• В 1931 году в Лос-Анджелесе состоялась премьера немого фильма Чарли Чаплина «Огни большого города»;
• В 1847 году город Йерба Буэна в Калифорнии переименован в Сан-Франциско.
Кто родился 30 января:
• Американский рэпер Скотт Рамо́н Сидже́ро Меска́ди (более известный под сценическим псевдонимом Kid Cudi). В этот день ему исполнится 38 лет;
• В 1882 году Франклин Рузвельт, американский политический и государственный деятель, 32-й президент США;
• Фил Коллинз, британский рок-поп-певец, барабанщик, автор песен, актёр, продюсер. В этот день ему исполнится 71 год.
Именины 30 января:
•Католические: Адельгунда, Батильда, Вио, Гиацинта, Мартина, Савина.
•Православные: Антоний, Антонина, Ахила, Виктор, Георгий, Иван, Мартирий, Павел, Феодосий.
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