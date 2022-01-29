Праздники — Какой сегодня праздник — 30 января — праздники 30 января — именины 30 января — именинники

30 января в Украине отмечается День специалиста военно-социального управления Вооруженных Сил.

30 января — праздники

В этот день свой профессиональный праздник отмечают психологи, социологи, а также другие специалисты, работа которых связана с созданием положительного имиджа ВСУ и поддержанием дисциплины в армии.

Что нельзя делать 30 января:

• Заниматься вышивкой, шитьем или вязанием;

• Касаться острых предметов;

• Готовить и есть бобовые;

• Напрягаться (чтобы нанести вред физическому здоровью)

Что отмечают в мире 30 января:

• Национальный день круассанов в США;

• День глупых сообщений автоответчика;

• День учителя в Греции;

• Международный день без интернета;

• День бегства от стресса.

Знаменательные события 30 января:

• 30 января 2007 года в продаже появилась ОС Windows Vista;

• В 1992 году первая канадская женщина-астронавт украинского происхождения Роберта Линн Бондар закончила восьмидневную миссию на космическом корабле НАСА «Дискавери»;

• В 1931 году в Лос-Анджелесе состоялась премьера немого фильма Чарли Чаплина «Огни большого города»;

• В 1847 году город Йерба Буэна в Калифорнии переименован в Сан-Франциско.

Кто родился 30 января:

• Американский рэпер Скотт Рамо́н Сидже́ро Меска́ди (более известный под сценическим псевдонимом Kid Cudi). В этот день ему исполнится 38 лет;

• В 1882 году Франклин Рузвельт, американский политический и государственный деятель, 32-й президент США;

• Фил Коллинз, британский рок-поп-певец, барабанщик, автор песен, актёр, продюсер. В этот день ему исполнится 71 год.

Именины 30 января:

•Католические: Адельгунда, Батильда, Вио, Гиацинта, Мартина, Савина.

•Православные: Антоний, Антонина, Ахила, Виктор, Георгий, Иван, Мартирий, Павел, Феодосий.

Напомним, ранее сайт «Комментарии» писал о том, что австралийские ученые перечислили продукты, которые стоит минимизировать в рационе, потому что они приближают деменцию.

Также портал «Комментарии» сообщал, что эксперты рассказали о полезных свойствах пива и подчеркнули, как можно пить напиток, чтобы не прибавлять в весе.

Читайте Comments.ua в Google News





Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.