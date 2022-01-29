Врач рассказали о заметных в разных частях тела симптомах рака легких

В Великобритании специалисты организации Cancer Research UK сообщили, что признаки рака легких у человека могут проявляться и в других частях тела.

Уточняется, что рак легких преимущественно протекает без видимых признаков, по которым можно определить наличие этой болезни. При развитии прогрессивные симптомы болезни становятся более заметными.

Самыми распространенными среди них являются инфекции грудной клетки, появляющиеся повторно после того, как человек выздоровел и сильный кашель, который не прекращается на протяжении трех и более недель. Помимо прочего, о тяжелой болезни сигнализирует одышка и боль при дыхании и кашле.

Помимо прочего, у больного может возникнуть отек лица или шеи, затрудненное глотание, боли в груди или плече, а также изменение вида пальцев. Пальцы становятся похожи на барабанные палочки, поскольку их кончики сильно увеличиваются.

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