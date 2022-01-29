ЗАЗ будет выпускать новый бюджетный хэтчбек

В 2026 году Запорожский автомобилестроительный завод может начать выпуск новой модели. На конвейер предприятия может встать новых хэтчбек, который заменит модель Lada XRay. Об этом сообщает издание auto.today.ua со ссылкой на Drom и данные инсайдеров.

Источник: avtoblog.ua





Преемник Lada XRay будет построен на упрощенной платформе CMF B-LS. На аналогичной платформе будет базироваться также Lada Niva Legend нового поколения. Проще говоря, речь идет об упрощенной городской версии бюджетного внедорожника.

Новинка станет принципиально новой моделью. Поэтому можно предположить, что название автомобиля будет изменено. Известно, что модель будет доступна с системой полного или переднего привода.

Сегодня больше информации о предстоящей новинке нет. Известно только то, что старт серийного производства запланирован на конец 2025 года.

Добавим, что в Украине Lada XRay собирают на ЗАЗе из машинокомплектов поставляемых российским заводом АвтоВАЗ. В планах ЗАЗ нарастить производство до 10 тысяч экземпляров автомобилей в год.

Стоимость Lada XRay в базовой комплектации в Украине стартует от 309,8 тысяч гривен. За эти деньги можно получить автомобиль с бензиновым мотором объемом 1,6 литра мощностью 106 лошадиных сил и 5-ступенчатой МКПП.