Назван полезный фрукт для предотвращения рака и снижения «плохого» холестерина

Слива – весьма распространенный фрукт, у которого существует множество разновидностей: они бывают желтые, фиолетовые, красноватые, голубоватые и многие другие. Их можно употреблять как в свежем, так и в засушенном виде на протяжении всего года. Их особенно важно добавлять в рацион, поскольку слива оказывает положительный эффект на множество систем организма.

О колоссальной пользе слив для человека сообщает издание. Эксперты отмечают, что сливы являются источником здоровья, поскольку в них содержится множество минералов, среди которых марганец, калий, магний, железо, медь, а также антиоксиданты с противораковым эффектом и витамины B, C, E и K. Кроме того, они быстро приносят чувство насыщения за счет обилия воды в их составе.

Содержащаяся в составе слив клетчатка, по мнению специалистов, нормализует работу кишечника и оказывает слабительный эффект. Она предотвращает образование бляшек, закупоривающих артерии, и помогает выводить плохой холестерин со стулом. Таким образом, у человека снижается риск развития инсульта и атеросклероза.

Флавоноиды и фенолы в составе помогают предотвратить повреждение клеток за счет окислительного стресса и не дают формироваться раковым клеткам. В особенности эти вещества в составе слив полезны для профилактики рака кишечника.

Помимо этого эксперты выделяют пользу слив в борьбе с диабетом. В их составе содержится полезный натуральный сахар сорбит, который всасывается организмом не полностью. Потребление этого фрукта показано при диабете из-за его низкого гликемического индекса. Также отмечается, что мочегонный эффект слив помогает бороться с целлюлитом и нормализует кровяное давление. А витамин К и марганец, в свою очередь, способствуют укреплению костной системы и предотвращают развитие остеопороза.

Тем не менее специалисты подчеркивают, что потребление слив противопоказано людям с гастритом и синдромом раздраженного кишечника. А злоупотребление сливами может привести к диарее, вздутию живота и метеоризму. Также их стоит с осторожностью употреблять людям с камнями в почках из-за содержания оксалатов в составе слив.

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