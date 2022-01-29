Украинская армия заняла 22 место в Global Firepower Index

В январе 2022 США опубликовало новый рейтинг сильнейших армий мира Global Firepower Index под названием «2022 Military Strength Ranking» (Рейтинг военной силы 2022 года). В этом рейтинге украинская армия поднялась на 22 строчку.

Украинская армия поднялась в рейтинге лучших армий мира, фото из открытых источников

В 2021 году Украина занимала 25-е место, теперь же наши Вооруженные силы не уступают армии Польши, Греции, Норвегии, Беларуси, Молдовы, Словакии, Венгрии, Румынии, Швеции и Швейцарии. Согласно обновленному рейтингу, повысился «индекс силы» (PwrIndx) Вооруженных Сил Украины с 0,4457 в 2020 году до 0,3266 – в 2022 году.

Также наше государство улучшило свои позиции по сравнению с 2021 годом в рейтинге сильных армий среди стран Европы и поднялось на шестое место из 35.

При составлении Global Firepower Index оценивают 50 характеристик. Среди них количество военных, техническая оснащенность, суммы государственного финансирования на нужды военнослужащих, применение технологий, логистика. То есть все кроме наличия ядерного оружия.

Всего в списке 140 стран мира. В первой тройке стран с сильнейшими армиями – США, Россия и Китай. Франция на седьмом месте, Британия – на восьмом месте. Турция, Иран, Пакистан, Бразилия и Италия обогнали в рейтинге мощности вооруженных сил Германию, занявшую 16 место. Первую 20 закрывает Саудовская Аравия, 30-ю – Северная Корея. На 140-м месте – армия Бутана.

Как сообщал портал «Комментарии», эксперты прокомментировали российско-украинский конфликт и рассказали, что не так с переговорами в Париже и что делать Киеву. В контексте позиции Германии относительно не поставки оружия в Украину, блокирования нашего пути в НАТО (началось еще в 2008 году, на Бухарестском саммите), отстаивания «Северного потока-2», присутствие этой страны в Нормандском формате кажется более выгодным РФ, чем Украине.

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