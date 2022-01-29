Alyona Alyona призналась, кем работала в 14 лет

В реальной жизни Alyona Alyona почти не красится, она часто предстает перед фанами без мейка. Однако 16 лет назад она строила свой первый бизнес как раз на косметике. Будущая звезда работала консультантом бренда Oriflame.





Еще школьницей она продавала односельчанам косметику, но деньги на этом не зарабатывала. Ей было всего 14 лет, а несовершеннолетних в компании благодарили не наличными деньгами, а скидками.

В юности работала консультантом Орифлэйм. В 14 лет я продавала косметику. Я была несовершеннолетней и не могла получать наличные, поэтому имела большие скидки на продукцию. Тогда эта тема была популярна,

– вспомнила реперка.

А с 15 лет Alyona Alyona пошла на более выгодную работу. Она подрабатывала продавщицей на рынке, кассиршей и уборщицей.

showbiz.24tv.ua