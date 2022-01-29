Началом диабета назвали три признака во рту

Часто повышенный уровень глюкозы в крови никак о себе не сигнализирует, но распознать начало диабета можно по трем признакам во рту. Эти симптомы, которые могут появиться на ранних стадиях заболевания, в большинстве случаев встречаются у людей с диабетом 1-го и 2-го типов.

По данным The London Diabetes Centre, частые подъемы ночью для опорожнения мочевого пузыря и утоления жажды, а также постоянная сухость во рту и горле после пробуждения должны насторожить человека. Сообщается, что желание пить и частое мочеиспускание возникают при высоком уровне сахара в крови. Соответствующие симптомы характерны для диабетиков.

Согласно информации American Diabetes Association, по причине высокого уровня глюкозы люди с диабетом также более восприимчивы к грибковым инфекциям. У них может быть кандидоз ротовой полости, характеризующийся белым налетом на языке.

Сухость во рту (ксеростомия) является обычным явлением у людей с диабетом 1-го и 2-го типов. Но если человек испытывает ее ежедневно, это не стоит игнорировать. Ксеростомия может вызывать трудности с приемом пищи и общением. Вдобавок к сухости в полости рта у людей, больных диабетом, язык становится шероховатым.

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