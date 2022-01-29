В Шотландии собака научилась делать сердечно-легочную реанимацию. Видео

Двухлетний кокер-спаниэль Лео из Абердина, Шотландия, научился делать сердечно-легочную реанимацию. Собака даже проверяет дыхание пациента по команде.

Как собака научилась делать сердечно-легочную реанимацию

Хозяйка кокер-спаниэля долгое время обучала питомца нужным командам. Когда женщина говорит собаке «вверх», она нажимает лапами на грудную клетку, а по команде «носик», питомец проверяет дыхание пациента.





Хозяйка Лео рассказала, что тренирует своего пса с того момента, как ему исполнилось 8 недель. Сейчас ему два года и он каждую неделю изучает новые команды.

Женщина добавила:

Я знала, что ему всегда нравилось его занятие, поэтому я решила уделять урокам гораздо больше времени. Так и началась его история

meta.ua