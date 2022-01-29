Еще одна область стала «оранжевой». Как выглядит карта карантина в Украине

По состоянию на 29 января еще одна область вошла в «оранжевую» зону адаптивного карантина в Украине. На сегодня в ней находятся 16 регионов, часть из них уже на грани перехода в «красную» зону.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения.
По данным Минздрава, на сегодня в «красной» зоне с максимальными карантинными ограничениями находятся две области — Ивано-Франковская и Ровенская.
Фото: карта адаптивного карантина
Николаевская область вошла в «оранжевую» зону и теперь она насчитывает 16 регионов. Отметим, для нее нет особых карантинных ограничений, но местные власти могут вводить их на свое усмотрение.
«Оранжевая» зона выглядит следующим образом:
- Винницкая область
- Волынская область
- Донецкая область
- Житомирская область
- Закарпатская область
- Запорожская область
- Львовская область
- Николаевская область
- Одесская область
- Сумская область
- Тернопольская область
- Харьковская область
- Хмельницкая область
- Черкасская область
- Черниговская область
- Черновицкая область
В «желтой» зоне остаются Киев, Днепропетровская, Киевская, Кировоградская, Луганская, Николаевская, Полтавская и Херсонская области.