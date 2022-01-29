Еще одна область стала «оранжевой». Как выглядит карта карантина в Украине

По состоянию на 29 января еще одна область вошла в «оранжевую» зону адаптивного карантина в Украине. На сегодня в ней находятся 16 регионов, часть из них уже на грани перехода в «красную» зону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения.

По данным Минздрава, на сегодня в «красной» зоне с максимальными карантинными ограничениями находятся две области — Ивано-Франковская и Ровенская.

Фото: карта адаптивного карантина

Николаевская область вошла в «оранжевую» зону и теперь она насчитывает 16 регионов. Отметим, для нее нет особых карантинных ограничений, но местные власти могут вводить их на свое усмотрение.

«Оранжевая» зона выглядит следующим образом:

Винницкая область

Волынская область

Донецкая область

Житомирская область

Закарпатская область

Запорожская область

Львовская область

Николаевская область

Одесская область

Сумская область

Тернопольская область

Харьковская область

Хмельницкая область

Черкасская область

Черниговская область

Черновицкая область

В «желтой» зоне остаются Киев, Днепропетровская, Киевская, Кировоградская, Луганская, Николаевская, Полтавская и Херсонская области.