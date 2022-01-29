Продукти, які допоможуть уникнути жирової хвороби печінки

Однією з основних функцій печінки є фільтрація крові, що надходить з травного тракту, перед тим, як передати її в інші частини тіла. Крім того, печінка знешкоджує хімічні речовини і перетравлює ліки, які приймає організм. Печінка, як і всі наші найважливіші органи — це те, про що ми повинні піклуватися. Іноді, незважаючи на найкращі наміри, у людей все ж може розвинутися жирова хвороба печінки.





За даними British Liver Trust, існує два основних типи: алкогольна жирова хвороба печінки і неалкогольна жирова хвороба печінки, пише Express. Різниця між ними полягає в тому, що одне викликано надмірним вживанням алкоголю, а інше — ні, натякаючи на той факт, що алкоголь — не єдиний фактор, що впливає на здоров’я печінки людини. Дієта теж відіграє велику роль.

Зокрема, є одна дієта, середземноморська дієта, яка може знизити ризик розвитку неалкогольної жирової хвороби печінки, або скорочено НАЖХП.

У дослідженні було виявлено, що середземноморська дієта пов’язана з більш низьким вмістом жиру в печінці.

У дослідженні взяли участь близько 1400 учасників у віці 65 років і старше. Інші результати дослідження включали підтвердження того, що відмова від алкоголю може знизити ризик захворювання печінки, пов’язаного з алкоголем, і що вживання червоного м’яса було пов’язано з більш високим вмістом жиру в печінці.

Біле м’ясо і білки рослинного походження також можуть зробити позитивний вплив на здоров’я печінки.

ukrhealth