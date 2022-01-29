Ирландские медики назвали пользу забывания

Ирландские биологи: процесс забывания является частью обучения

Ирландские ученые заявили, что процесс забывания не ошибка, а функциональная особенность мозга, которая позволяет ему динамически взаимодействовать с окружающей средой, об этом говорится на сайте «Тринити-колледжа» в Дублине.

Как уточнили биологи, забывание некоторых вещей полезно и способствует более гибкому поведению человека. Он начинает принимать более взвешенные решения. Если воспоминания родились в обстоятельствах, которые не совсем соответствуют текущей среде, их забвение может положительно повлиять на самочувствие, назвали пользу этого процесса ученые.

Эксперты считают, что забывание — процесс обучения, когда мозг сохраняет одни воспоминания и удаляет другие. «Поскольку на скорость забывания влияют условия окружающей среды, специалисты предполагают, что забывание является частью обучения», — объяснил один из авторов научной работы Томас Райан (Tomas Ryan).

Ранее ученые заявили, что основной причиной потери памяти является старение. Как уточнили специалисты, некая забывчивость является нормальной и не указывает на наличие проблем.

Если увидели ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter!