Что такое общий анализ крови и как его делают

Два самых популярных анализа в медицине – это общий (клинический) анализ крови и общий анализ мочи.

Что можно узнать из анализа

Клинический анализ крови – это простое исследование, которое даёт много информации для лечащего врача. Некоторые сведения, которые можно получить из этого исследования:

есть ли заболевания системы крови; к какой группе относится патология системы крови (анемия, злокачественная опухоль костного мозга) и какова будет дальнейшая диагностика; есть ли воспаление или инфекционный процесс в организме; курит ли человек, был ли он в горах; испытывает ли он эмоциональные или физические перегрузки.

Как правильно сдавать анализ

Делать общий анализ крови в Киеве нужно натощак. Подразумевается, что должно пройти 8 часов от последнего приёма пищи. Такое же время нужно воздерживаться от курения и алкоголя. Оптимальное время забора материала — между семью и девятью часами утра. Важно избегать физических нагрузок и эмоционального волнения за 30 минут до процедуры.

Такие ограничения связаны с тем, что в спокойном состоянии часть крови находится в депо и не поступает в циркуляцию. Во время физической нагрузки она выходит из депо и искажает результат. Также после еды повышается количество лейкоцитов.

Девушкам и женщинам желательно проинформировать врача, была ли менструация в день анализа. Менструальное кровотечение может быть настолько обильным, что вызывает снижение количества эритроцитов. Также во время менструации повышается количество лейкоцитов.

Кровь из вены – самый лучший материал для исследования. Большинство лабораторий используют для забора крови вакуумные системы (вакуумные пробирки). Они уже содержат антикоагулянт, препятствующий свёртыванию крови. Это позволяет сохранить материал в наилучшем состоянии во время транспортировки в лабораторию.

Кровь из пальца (капиллярная) менее предпочтительна. Её используют, когда слишком трудно или невозможно работать с веной. Например, при слабых и плохих венах, сильном ожирении, у новорождённых.

Как исследуют кровь в лаборатории

В клинической лаборатории образец сначала исследуется на гематологическом анализаторе. Анализатор очень точно и быстро определяет количество эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов и другие параметры. Например, размер эритроцита, количество гемоглобина в эритроците.

Если анализатор выдал завышенные или заниженные значения по какому-либо параметру, каплю крови размазывают по стеклу и окрашивают. Полученный мазок под микроскопом изучает врач клинической лабораторной диагностики. В коммерческих лабораториях выполняют тот объём исследования, который был заказан при оплате.

Врач смотрит на окрашенность и форму эритроцитов, подсчитывает количество нейтрофилов, базофилов, эозинофилов, моноцитов и лимфоцитов. Если требуется, и анализатор и врач считают количество ретикулоцитов. Специалист видит особенности клеток, которые не всегда воспринимает анализатор. Однако машина подсчитывает количество клеток гораздо быстрее и точнее.