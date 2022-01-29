Премьер Новой Зеландии ушла на самоизоляцию после контакта с больным COVID

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн ушла в самоизоляцию. Решение было принято после того, как она контактировала с человеком, который получил положительный результат теста на коронавирус.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

У Ардерн нет симптомов и чувствует себя хорошо. Премьер Новой Зеландии пройдет обследование в воскресенье.

Она будет находиться на самоизоляции до вторника, 1 февраля.

Она находится в изоляции в соответствии с указаниями Министерства здравоохранения страны.