Назван повышающий риск развития деменции продукт

Ученые Британии: употребление переработанного мяса повышает риск развития деменции на 44%

Британские ученые из Лидского университета выяснили, что ежедневное употребление переработанного мяса повышает риск развития деменции на 44 процента. Об этом пишет Daily Express.

Исследователями была проанализирована база данных, которая содержала информацию о здоровье и генетических особенностях около полумиллиона человек в возрасте от 40 до 69 лет.

За восемь лет наблюдений учеными были зафиксированы 2896 случаев приобретенного слабоумия. Большая часть участников исследований курила и вела малоактивный образ жизни. Кроме того, у таких людей чаще всего этим недугом страдали родственники.

По данным ученых, повышенный риск развития деменции от обработанного мяса был одинаковым независимо от генетической предрасположенности человека. Выяснилось, что даже ежедневное употребление бутерброда с беконом или колбасой на 44 процента увеличивает вероятность возникновения слабоумия.

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