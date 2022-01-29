Знайдено спосіб продовжити життя

Експерти в області здорового харчування не втомлюються розповідати про переваги вживання більшої кількості овочів замість м’яса. За їх словами, така дієта захищає здоров’я мозку і підвищує рівень енергії.

Тепер нові дослідження показали, що заміна білків тваринного походження на таку ж кількість білків рослинного походження здатна допомогти прожити довше і знизити ризик смерті від серцевих захворювань.





У дослідженні, опублікованому в журналі Nutrients, вчені проаналізували дані експериментів, вивчивши інформацію про здоров’я і джерела білка в раціоні приблизно 1,5 млн чоловік.

Фахівці виявили, що заміна калорій з тваринних білків на калорії з рослинних білків сприяла більш низькій смертності від усіх причин і серцево-судинних захворювань. Найбільш чіткий зв’язок спостерігався при заміні червоного м’яса на хліб, злаки і макаронні вироби.

“Порівнянна заміна рослинного білка на тваринний білок може запобігти смертності від усіх причин і серцево-судинних захворювань”, – йдеться в науковій роботі. Проте вчені підкреслили, що щодо ризику розвитку раку та інших специфічних хвороб потрібні додаткові дослідження.

lhealth.info