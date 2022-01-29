Терапевт назвала неожиданный признак омикрон-штамма

Британский терапевт Аслам: признаком заражения омикрон-штаммом может быть конъюктивит
Врач-терапевт из Великобритании Нина Аслам сообщила о неожиданном симптоме омикрон-штамма коронавируса.
По ее словам, признаком инфицирования новым вариантом COVID-19 может быть конъюнктивит. Специалист пояснила, что в глазах присутствуют клеточные рецепторы, связываясь с которыми коронавирусная инфекция может попасть в организм.
Врач отметила, что конъюнктивит как признак заражения омикрон-штаммом коронавируса может развиться при бессимптомной форме инфицирования.
Ранее журналисты газеты Daily Express изучили данные приложения ZOE COVID Study и назвали симптом омикрон-штамма коронавирусной инфекции, который заметен на коже. Врачи и ученые пришли к выводу, что появление сыпи можно считать одним из таковых.
Если увидели ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter!