Терапевт назвала неожиданный признак омикрон-штамма

Британский терапевт Аслам: признаком заражения омикрон-штаммом может быть конъюктивит

Врач-терапевт из Великобритании Нина Аслам сообщила о неожиданном симптоме омикрон-штамма коронавируса.

По ее словам, признаком инфицирования новым вариантом COVID-19 может быть конъюнктивит. Специалист пояснила, что в глазах присутствуют клеточные рецепторы, связываясь с которыми коронавирусная инфекция может попасть в организм.

Врач отметила, что конъюнктивит как признак заражения омикрон-штаммом коронавируса может развиться при бессимптомной форме инфицирования.

Ранее журналисты газеты Daily Express изучили данные приложения ZOE COVID Study и назвали симптом омикрон-штамма коронавирусной инфекции, который заметен на коже. Врачи и ученые пришли к выводу, что появление сыпи можно считать одним из таковых.

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