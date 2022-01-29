Ляшко сказал, когда COVID-вакцинацию могут разрешить для детей 5+

Министерство здравоохранения позволит ковид-вакцинацию детей 5+, если производитель внесет соответствующие изменения в инструкции к вакцине.

Как передает Укринформ, об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Источник: www.ukrinform.ru





«Мы дополнительно общаемся с бюро ВОЗ, с производителями (ковид-вакцин — ред.), которые прошли дополнительные клинические испытания и используют вакцины против коронавирусной болезни для вакцинации детей от пяти лет и старше. В случае внесения соответствующих изменений в регистрационные иммунобиологические документы препаратов Минздрав точно не будет ставить блок, для того чтобы расширить контингент украинцев, подлежащих прививкам от коронавирусной болезни», — сказал Ляшко.

По его словам, на сегодняшний день ни один производитель вакцины пока не внес изменения в инструкции зарегистрированных иммунобиологических препаратов, которыми использование вакцин от COVID-19 разрешается для детей в возрасте старше пяти лет.

Министр напомнил, что сейчас в Украине есть возможность вакцинировать детей от 12 лет и старше, поскольку производители вакцин внесли соответствующие изменения в инструкции по использованию иммунобиологических препаратов.

Как сообщал Укринформ, с начала кампании в Украине вакцинировали 15 278 387 человек.