Как помочь ребенку со страшным диагнозом

ДЕТИ В ЗОНЕ РИСКА
Детская онкология считается одной из новых отраслей медицины — отдельно изучать и развивать направление начали примерно в 50-е годы прошлого века. Ежегодно, по данным единого справочного центра «Детская онкология.рф», в России пять тысяч детей заболевают раком. Детская смертность из-за злокачественных опухолей составляет около 1% от общего числа заболеваний и занимает второе место после травм у детей в возрасте до 15 лет. Лечение тем более сложное, что детский организм растет быстро, обменные процессы ускорены, поэтому и заболевание может протекать стремительно.
Из числа наиболее распространенных видов этого заболевания у детей стоит отметить лейкемию (35%), опухоль мозга (20%) и лимфому — 10%. Но онкология на современном уровне развития медицины, к счастью, далеко не всегда является приговором. Если лечение начинается своевременно, врачи имеют возможность вылечить до 90% маленьких пациентов, причем без ужасающих последствий в виде инвалидности. При некоторых видах опухолей показатель может составлять даже 100%, причем речь идет о российской медицине, а не о лечении в зарубежных клиниках.
Причин возникновения заболевания множество: и наследственные, и иммунодефицитные, и связанные с факторами внешней среды, но, как признают врачи, хотя причин для появления опухолевого процесса у детей несколько, ни одна из них не объясняет полностью все случаи и разновидности онкологии у детей. Научная работа в этом направлении ведется, однако пока точных результатов нет.
«К сожалению, — соглашается главный врач Смоленского областного онкологического клинического диспансера Александр Эфрон, — до сих пор достаточно большое количество детей поступают в клиники уже на поздних стадиях заболевания. Причина этому — слабая онкологическая настороженность как врачей первичного звена, так и самих родителей. Следует помнить, что у многих детей даже на поздних стадиях самочувствие остается удовлетворительным». При этом, добавляет эксперт, раковые заболевания у детей уникальны, биологические реакции на лечение заболеваний одного типа у детей и взрослых сильно различаются. Результаты лечения у детей лучше. Специфичной особенностью некоторых детских новообразований является их способность к самопроизвольной регрессии, то есть спонтанному обратному развитию. Причины такого явления пока неизвестны.
По данным единого справочного центра «Детская онкология.рф», в последние годы в лечении детских онкологических заболеваний достигнуты позитивные результаты. За последние десятилетия смертность от детского рака заметно снизилась, улучшения наблюдаются практически ежегодно. Сильно выросли результаты полного выздоровления при заболеваниях такими болезнями органов кроветворения, как лейкозы.
Улучшение ситуации с лечением в целом происходит благодаря использованию различных лечебных методов и современных технологий, новых и эффективных видов лекарственных препаратов. Продолжается работа над созданием комплексного лечения и поддерживающей противоопухолевой лучевой терапии и химиотерапии.
КТО СПОСОБЕН ПОМОЧЬ
Очень часто, узнав о страшном диагнозе, родители не знают, куда бежать, что именно требуется делать в той или иной ситуации. Точные действия при выявлении заболевания прописаны в серьезном документе — приказе Министерства здравоохранения РФ от 15 ноября 2012 года № 915н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю «онкология». Самым крайним, тяжелым развитием ситуации является лечение в специализированных институтах, но многие виды рака успешно лечат сейчас непосредственно в онкодиспансерах, куда семьи направляют из обычных поликлиник. Важное место тут занимают НИИ детской онкологии и гематологии им. Н.Н. Блохина, ФНЦК ДГОИ имени Дмитрия Рогачева. Подростки, как правило, обращаются в различного рода хосписы, а маленькие дети часто остаются лечиться дома, лишь в случаях крайней необходимости ложась в стационар. Тут важное место занимают такие организации, как автономная некоммерческая организация «Первый хоспис для детей с онкологическими заболеваниями» в Москве. Это консультации, осмотры, реабилитация и многое другое, вплоть до решения бытовых проблем.
Обратить внимание стоит на такие организации, как фонды «Всем миром против рака», «Московское онкологическое общество», «Гематология и интенсивная терапия», «Московское общество помощи онкологическим больным и лицам группы риска», «Фонд помощи онкологическим больным», организации «Свет мой», «Созидание» и «Открытое сердце». В случае трудностей есть возможность обратиться по телефону московской «горячей линии», организованной для онкологических больных в столице.
Кстати, особенностью борьбы с раком у детей является то, что кроме непосредственно лечения и детям, и взрослым требуется реабилитационный период. Если лечение прошло успешно, ребенку требуется длительное наблюдение и лекарственное лечение в течение не менее года, а наблюдение зачастую и всю оставшуюся жизнь. И родителям даже больше, чем ребенку, в этом случае нужна помощь — психологическая, методическая, просто поддержка.
По признанию врачей, основной проблемой с этой точки зрения является настрой родителей, по понятным причинам находящихся в депрессии: возникает некий замкнутый круг, когда родители переживают из-за болезни ребенка, а ребенку передается нервозность родителей. Вторая причина — длительное общение маленького пациента только с больными детьми. В этом случае наладить общение с обычными сверстниками, не имевшими тяжелого заболевания, становится непросто.
НЕЛЬЗЯ ОПУСКАТЬ РУКИ
Вопросы диагностики рака у детей, напоминает Александр Эфрон, всегда тесно связаны с вопросами деонтологии. С одной стороны, родители должны быть хорошо осведомлены о состоянии ребенка и об опасности промедления с госпитализацией, с другой — они не должны терять надежды на оказание реальной помощи их ребенку. Основные симптомы, на которые необходимо обращать внимание: быстрая утомляемость, вялость, слабость мышц, бледность кожных покровов, отсутствие аппетита, резкое снижение массы тела, немотивированные повышения температуры, частые кровотечения, склонность к подкожным гематомам, одышка, нарушение зрения, появление головных болей, увеличение лимфатических узлов и др.
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