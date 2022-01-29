Як пити каву і худнути: поради дієтолога

Хоча цей напій п’ють, щоб підбадьоритися, він також може бути корисним для здоров’я і допомогти в зниженні ваги, пише сайт Al Arabiya. Автори статті наводять пораду одного відомого дієтолога, який розкрив секрет, як правильно вживати каву, щоб позбутися від зайвих кілограмів.

Кава-найпопулярніший ранковий напій, споживаний у всьому світі. Фактично, населення світу споживає понад 160 мільйонів пакетів кави на рік.





Хоча цей гарячий напій найбільш популярний для підвищення енергії, він також може бути корисним для здоров’я і допомогти в зниженні ваги.

“Кава, якщо її вживати в помірних кількостях і без додавання занадто великої кількості підсолоджувачів, може допомогти схуднути і бути корисним для вашого здоров’я в цілому”, – стверджує Ешлі Шоу, дієтолог Preg Appetit.

Кава містить такі поживні речовини, як ніацин, калій, магній і антиоксиданти, які можуть поліпшити здоров’я травної системи, підтримати функцію м’язів, зберегти здоров’я серця і судин. Вона також містить кофеїн, який прискорює обмін речовин, підвищує рівень енергії і сприяє зниженню ваги.

Чорна кава-це низькокалорійний напій. Відомо, що зниження ваги пов’язане з дефіцитом калорій, тобто коли ви споживаєте менше калорій, ніж спалюєте.

Найпоширеніший спосіб досягти дефіциту калорій-це споживати менше калорій, ніж зазвичай.

Чорна кава є ідеальним напоєм для схуднення, так як вона містить менше п’яти калорій на порцію (одна чашка). Але вона буде вважатися низькокалорійним напоєм тільки в тому випадку, якщо його пити без будь-яких добавок.

“Хоча в чорній каві міститься мало калорій, вона може швидко стати висококалорійною, якщо в нього додати різні види молока і цукру”, – говорить Шоу.

Кава прискорює обмін речовин

Метаболізм-це процес, при якому організм розщеплює поживні речовини і використовує калорії, що містяться в продуктах харчування, протягом дня. Кофеїн, стимулятор, що міститься в каві, є одним з небагатьох речовин, що збільшують швидкість основного обміну (BMR), також відомого як швидкість, з якою ви спалюєте калорії в стандартних умовах.

Невелике дослідження, проведене в 2018 році, показало, що учасники, які регулярно пили каву протягом двох місяців, мали більше метаболітів – продуктів метаболізму. Більш високий або більш швидкий обмін речовин дозволить вам спалювати більше калорій в стані спокою або під час фізичної активності, що може сприяти зниженню ваги.

Кофеїн може зменшити відчуття голоду. Відомо, що на апетит впливає безліч факторів, включаючи тип їжі, яку ви їсте, рівень фізичної активності і гормони. Хоча було проведено мало досліджень для визначення причинно-наслідкового зв’язку кофеїну і зниження апетиту, дослідження показали, що він може знижує рівень греліну, гормону, що викликає почуття голоду.

Інше дослідження, проведене в 2014 році, показало, що у людей, які беруть в ньому участь, посилилося відчуття ситості і зменшилося споживання їжі всього за чотири тижні, протягом яких вони щодня вживали каву.

“Кофеїн також стимулює вироблення пептиду гормону ситості YY (PYY). Більше PYY означає, що ви будете почувати себе ситим і менш голодним”, – говорить Шоу.

Як зменшити шкоду кави

За словами Шоу, кава має не тільки переваги, що сприяють зниженню ваги, але і потенційні недоліки. Ось деякі з недоліків кави, про які слід пам’ятати при включенні його в свій щоденний раціон:

– Деякі кавові напої містять багато калорій і цукру. Якщо ви п’єте каву, щоб схуднути, то краще не робити її більш калорійною. Може виникнути спокуса додати в каву молоко або цукор, але вони можуть швидко підвищити калорійність вашого напою.

– Багато популярних кавових напоїв вже містять багато калорій. Споживання більшої кількості калорій, ніж зазвичай, не дозволяє вам досягти дефіциту калорій, необхідного для зниження ваги. Замість цього ви навпаки набираєте вагу.

– Кофеїн може погіршити сон. Поганий сон часто пов’язаний з підвищеним апетитом і голодом, особливо при вживанні висококалорійної їжі. Дослідження пов’язують поганий сон з підвищенням рівня греліну, гормону, що регулює почуття голоду, що може привести до споживання більшої кількості калорій і збільшення ваги.

“Кофеїн, що міститься в каві, блокує аденозинові рецептори, які викликають сонливість, змушуючи вас почувати себе бадьоріше. Я рекомендую не пити каву принаймні за шість-сім годин до сну, щоб не страждати від безсоння і гормонального дисбалансу”, – говорить Шоу.

Як пити каву, щоб схуднути

Щоб отримати користь від кави і домогтися зниження ваги, Шоу рекомендує випивати не більше чотирьох чашок кави в день (від 120 до 235 мл), що відповідає 400 мг кофеїну.

“Чотири чашки кави в день допомагають підбадьоритися і покращити метаболізм жирів, але при цьому не надто сильно впливаючи на сон і відчуття голоду. Найкраще випивати по чашці кожні дві години, щоб розтягнути позитивний ефект від цього напою”, – говорить Шоу.

Якщо ви любите міцну каву, пийте менше чашок, щоб не перевищувати дозволені 400 мг кофеїну в день.

ukrhealth