Инфекционист: До июля «Омикрон» еще будет. Но на этом пандемия не окончится

«Реально больницы обеспечены на 20–50% максимум в зависимости от региона», – рассказала она. – Сейчас ожидаем вспышку, которая будет держаться 1,5–2 месяца. В апреле уровень заболеваемости начнет снижаться, но до июля «Омикрон» еще будет. Но на этом пандемия не окончится. За «Омикроном» появится новый штамм».

Источник: gordonua.com





Инфекционист убеждена, что новый локдаун по всей Украине неизбежен, так как власть не решает проблему. Поэтому она призвала соблюдать правила безопасности, при первых симптомах заболевания оставаться дома и избегать контактов с людьми.

«Главное отличие симптомов «Омикрона» и «Дельты» от других вирусных заболеваний в их скорости. Температура поднимается мгновенно, особенно у детей (у взрослых часто наблюдается несущественное поднятие температуры, которое не коррелирует с реальной тяжестью течения болезни), исчезает желание есть, детки и пожилые люди становятся раздражительными и агрессивными, бессильными и нервными. Вообще, именно сопутствующие психологические расстройства выделяют коронавирус среди других простудных заболеваний», – отметила Федорова.

В партии «Наш край» настаивают на том, чтобы в Украине была срочно принята программа инфекционной безопасности.

«Это – конкретный и понятный план действий, который поможет взять эпидемию под контроль. Программа инфекционной безопасности должна предусматривать обеспечение лечебных учреждений необходимым количеством кадров, медикаментов, средств защиты, тестов. Один из важных аспектов Программы – массовое тестирование населения, изменение графиков работы предприятий и образовательных заведений, чтобы развести пассажиропотоки во времени и таким образом избежать скоплений людей в пиковые часы, создания эффективных систем проветривания и обеззараживания помещений образовательных учреждений», – сказано в сообщении.