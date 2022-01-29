Встроенный в склон холма дом в Великобритании (ФОТО)

Лондонская студия Adams + Collingwood Architects встроила дом в склон холма с видом на эстуарий Салкомб в Девоне, Великобритания, чтобы уменьшить его влияние на окружающую сельскую местность. Этот дом с четырьмя спальнями, названный «Эллинг», был построен в зоне выдающейся природной красоты Южного Девона для пары местных судостроителей, верфь которых находится недалеко от этого места.





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Местные власти разрешили построить дом, поскольку он был классифицирован как служебное жилище для сельского рабочего, потому что владельцы поддерживают традиционный деревянный парусный флот, который работает из близлежащей гавани. Владельцы хотели, чтобы дом был построен из традиционных материалов. Нижний этаж облицован камнем, а верхний этаж отделан жёлтым кедром. Со стороны устья это двухэтажный дом, а с суши — одноэтажный. Чтобы насладиться видами, а также из-за того, что нижний этаж был вырыт в землю, архитекторы «перевернули» дом с длинной кухней открытой планировки и жилой зоной, занимающей весь верхний этаж. Этажом ниже четыре спальни и три ванные комнаты.

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Дом был построен с каркасом из дерева, доставленного владельцами, которые также занимаются импортом морской древесины. Перед отправкой в Великобританию основные балки были вырублены на острове Ванкувер в Канаде. Каркас из побеленного дерева со стальными соединителями виден по всему основному жилому пространству.

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Название: Эллинг (The Boathouse)Расположение: Девон, ВеликобританияАрхитектура: Adams+Collingwood ArchitectsФото: Jim Stephenson

Источник: https://www.magazindomov.ru/2021/12/25/prosto-anglijskij-dom-3/

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